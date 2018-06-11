В Минобороны раскрыли повод для нового авиаудара коалиции США по Сирии

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что для следующего авиаудара возглавляемой США коалиции по территории Сирии и дальнейшего оправдания наступления боевиков террористических организаций станет постановочный ролик о применении химических веществ, передает РИА «Новости».

«Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата», — сказал Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что информация о провокации была подтверждена по трем независимым каналам в Сирии. По его словам, провокация готовится силами «Сирийской свободной армии» при содействии американских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор.