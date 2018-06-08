Минобороны прокомментировало «перехват» российского корабля в Черном море

Министерство обороны России прокомментировало сообщение о «перехвате» российского ракетного корабля украинским самолетом Ан-26 в Черном море. Об этом говорится в сообщении ведомства поступившем в «Газету.Ru»

«Нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная «эксклюзивная утечка» безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Он также назвал гротескным утверждение одесской газеты о «перехвате» российского корабля украинским самолетом.

По его словам, это подтверждает, что «неисчерпаемый юмор одесситов жив».

Ранее СМИ сообщили, что военно-транспортный самолет Ан-26 ВМС Украины «перехватил» российский корабль в Черном море.