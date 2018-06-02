Мэттис обозначил роль Пентагона в переговорах Вашингтона и Пхеньяна

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обозначил задачу своего ведомства в рамках переговоров американской и северокорейской стороны. Об этом он сообщил, выступая на конференции по вопросам безопасности «Шангри-ла диалог» в Сингапуре, передает Associated Press.

Мэттис заявил, что Пентагон будет «держать оборону» и поддерживать дипломатические усилия, чтобы обеспечить «полную, достоверную и необратимую денуклиаризацию Корейского полуострова».

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В пятницу, 1 июня, президент США Дональд Трамп объявил о своей готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

С таким заявлением он выступил после того, как представитель Пхеньяна передал ему письмо от северокорейского лидера.