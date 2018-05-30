Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля атаковала около 25 целей в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере израильских ВВС.
«Израильская армия при помощи боевых самолетов, вертолетов и летательных аппаратов нанесла около 25 ударов по целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, удар был нанесен в ответ на новые обстрелы со стороны палестинских боевиков.
Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес самый масштабный удар по сектору Газа за последние четыре года.
Как отмечалось, удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре.