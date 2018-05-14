СМИ назвали российские комплексы «Уран» революционным оружием

Робототехнические комплексы России «Уран» на шаг оторвались от основных конкурентов. Об этом сообщает The National Interest.

По данным издания, США и Китай также занимаются разработкой роботов-танков, однако, в отличие от России, эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов.

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Как отмечается, российский «Уран-9», в технологическом отношении, доказал, что эра беспилотных танков уже наступила.

При этом, по словам экспертов, Россия опробовала их раньше всех, и «ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран».

Ранее было опубликовано видео испытаний роботов комплекса «Уран-9».