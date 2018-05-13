Первый китайский авианосец собственного производства начал испытания

Первый авианосец китайского производства приступил к ходовым испытаниям. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Первый построенный Китаем авианосец 13 мая покинул причал и начал ходовые испытания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, авианосец 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел.

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Ранее сообщалось, что Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства в провинции Ляонин.

До настоящего времени у Китая был лишь один авианосец. Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов за $25 млн.