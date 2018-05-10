Корабли НАТО прибыли в Таллин

Первая постоянная противоминная группа тральщиков НАТО прибыла в таллинскую Минную гавань. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.

Как отмечается, тральщики НАТО с 11 по 25 мая примут участие в организуемых ВМС Эстонии учениях Open Spirit.

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«Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Военно-морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер», — заявил командующий ВМС Эстонии капитан первого ранга Юри Саска.

В состав группы входят пять кораблей. В общей сложности в учениях примут участие около 800 моряков.

Ранее СМИ сообщили, что в Эстонии прошли международные учения Locked Shields, в ходе которых солдаты НАТО отрабатывали ответ на кибератаку со стороны вымышленной страны Crimesonia, которая напоминает Россию.