Западная коалиция заявила о завершении крупных операций против ИГ в Ираке

Западная коалиция, которую возглавляют США, заявила о завершении масштабных боевых операций по борьбе с группировкой «Исламское государство» на территории Ирака, предает РИА «Новости».

«Штаб командования совместными наземными силами прекратил сегодня свою работу в Багдаде, символизируя конец крупных боевых операций против ИГ в Ираке и изменение состава и задач коалиции», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в дальнейшем коалиция займется «подготовкой и развитием самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что после разгрома боевики «Исламского государства» перемещаются из Сирии и Ирака в Центральную и Юго-Восточную Азию.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.