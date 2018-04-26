Генсек НАТО допустил возможность обсуждения членства Украины в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что главы МИД стран блока могут обсудить стремление Украины присоединиться к организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украина тоже высказывалась о стремлении к членству в альянсе. Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос», — сказал Столтенберг.

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Он добавил, что НАТО продолжает поддерживать Украину, считая ее важным партнером.

«Для НАТО важно продолжать оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку», — отметил Столтенберг.

Ранее Венгрия вновь заблокировала проведение заседания комиссии Украина --НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.