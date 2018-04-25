Постпред России: США и союзники не заинтересованы в расследовании химатаки в САР

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что США, Великобритания и Франция не заинтересованы в расследовании утверждений о предполагаемой химической атаке Сирии. Об этом сообщается на сайте постпредства.

«14 апреля международное сообщество стало свидетелем незаконного акта против Сирии. Становится все более очевидным, что этот акт прямой агрессии был осуществлен США, Великобританией и Францией по изобретенному предлогу в тот момент, когда эксперты ОЗХО направлялись в Думу. Очевидно, что эти страны (США, Великобритания и Франция), а также те, кто выражает свою поддержку их действиям, не заинтересованы в расследовании утверждений о «химической атаке», — сказал Чижов.

Ранее СМИ сообщили, что западные страны могут обойти вето России в Совете безопасности ООН на расследование предполагаемой химатаки в сирийской Думе с помощью Генассамблеи ООН.