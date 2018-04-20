СМИ сообщили об отказе экспертов ОЗХО встречаться с жителями сирийской Думы

Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что прибывшие в Сирию 14 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия отказываются встречаться с жителями сирийской Думы, где предположительно было применено химическое оружие войсками страны.

Отмечается, что представители организации пока что не приехали в Думу и не посетили больницу в этом городе, где, как сообщалось, предоставлялась помощь пострадавшим от химической атаки.

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Также сообщается, что эксперты отказываются говорить с местными жителям, в частности с отцом мальчика Хасана Диаба, который заявил о готовности дать показания о том, что химической атаки не было.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от США предъявить доказательства недопуска Россией ОЗХО в Сирию.