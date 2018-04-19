Военный эксперт рассказал, зачем России американские ракеты из Сирии

Военный эксперт Борис Рожин считает, что локальные войны нужны в том числе для того, чтобы собирать информацию о вооружении противника. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.

»[Военные] смотрят, что из их [противника] технологий можно либо использовать с пользой для себя, либо чтобы разработать средства противодействия. Переданные ракеты могут выявить какие-то новые технические решения, которые американцы используют в своих ракетах для преодоления систем ПВО, постановки ложных целей и помех», – сказал Рожин.

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Он отметил, что, с учетом новой информации, российские вооруженные силы смогут разработать более совершенные меры противодействия этим типам оружия. Он также подчеркнул, что даже если Москве передали ракеты «Томагавк», которые знакомы российским военным, то эксперты смогут получить новую информацию.

«Она [ракета типа «Томагавк»] модернизируется, американцы что-то новое внедряют», — добавил Рожин.

Ранее источник сообщил, что Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США.