В МИД России рассказали, кто препятствует доступу специалистов ОЗХО в Думу

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что доступу специалистов ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в сирийскую Думу препятствуют террористы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Богданова, в регионе существует угроза для прибывших на место предполагаемой химатаки экспертов ОЗХО.

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«Есть боевики, которые терроризируют граждан и, в том числе, препятствуют нормальной работе представителей международного сообщества — ООНовцев и ОЗХО. Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование», — заявил Богданов.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что вещество, которым, по утверждению Великобритании, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, производилось и патентовалось в США как химоружие.