Украинские моряки пригрозили Порошенко возвращением в Крым за квартирами

Группа офицеров ВМС Украины направила президенту страны Петру Порошенко письмо, в котором попросило решить их квартирный вопрос. Об этом пишет «Думская».

Офицеры, которые до присоединения Крыма к России проживали на полуострове, рассказали, что утратили там свои квартиры. Тем не менее, по их словам, за четыре года украинские власти так и не предоставили им жилье взамен.

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«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — отмечается в письме.

В конце своего обращения украинские офицеры указали, что надеются на решение этой проблемы. В противном случае, говорится в письме, им придется возвращаться в Крым и принимать российское гражданство, чтобы вновь оказаться в своих квартирах. В общей сложности под обращением подписались 35 украинских офицеров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.