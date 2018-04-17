ЛНР обвинила ОБСЕ в публикации координат военной техники

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в обнародовании координат стоянки военной техники, которая была обстреляна в ночь на 17 апреля, передает РИА «Новости».

«Важно отметить, что обстрел территории Луганского ВВАУШ (Луганское высшее военное авиационное училище штурманов) был произведен после опубликования СММ ОБСЕ снимков о расположении техники на аэродроме, которыми воспользовался противник», — заявил Марочко.

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Он уточнил, что незадолго до инцидента техника сменила месторасположение, а украинская разведка не смогла выявить изменения перед грубейшей провокацией с обстрелом.

По мнению Марочко, украинские силовики используя данные ОБСЕ, применили запрещенную крупнокалиберную артиллерию, «подвергнув угрозе жизни мирных жителей» Луганска.

Ранее в ЛНР заявили, что в ночь на 17 апреля украинские силовики обстреляли район расположения военной техники, которую ополченцы готовили для участия в параде ко дню Победы.