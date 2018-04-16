Постпред России при ОЗХО назвал химатаку в Сирии провокацией

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что инцидент в сирийской Думе, где предположительно была совершена химатака, является провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы охарактеризовали произошедшее в Думе, это пригород Дамаска, как грубую провокацию, о которой и мы, и сирийцы неоднократно предупреждали как Совет безопасности ООН, так и руководство ОЗХО», — сказал Шульгин.

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Ранее Шульгин заявил, что представитель США при ОЗХО расценил ракетный удар по Сирии как акцию возмездия.

Также стала известна дата отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу.