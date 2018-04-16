Мэй обвинила Россию в блокировании расследования химатак в Сирии в ООН

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что вето российской стороны в Совбезе ООН в отношении резолюций по Сирии являлось попыткой блокировать расследование химатак на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст речи политика, который имеется в его распоряжении.

«Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия», — заявила Мэй.

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По ее словам, инспекторы с мандатом СБ ООН расследовали прежние атаки, и в четырех случаях пришли к выводу, что ответственность за них несет режим Асада.

«Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несет ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия», — говорится в тексте речи.

Ранее Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.