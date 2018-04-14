Сирийская армия объявила о выводе всех боевиков из Восточной Гуты

Сирийские вооруженные силы сообщили о выводе всех боевиков из Восточной Гуты, передает The New York Times со ссылкой на заявление, опубликованное в государственных медиа.

«Все террористы покинули город Дума, их последний бастион в Восточной Гуте», — говорится в заявлении.

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Ранее государственное агентство SANA со ссылкой на источник заявило, что сирийская армия нашла лабораторию боевиков по производству химического оружия.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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