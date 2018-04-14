Патриарх Кирилл обсудил с папой Римским удары по Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонный разговор с папой Римским Франциском, в котором обсудил ракетный удар по Сирии, передает РИА «Новости».

«Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие», — прокомментировал телефонный разговор Кирилл.

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Беседа между религиозными лидерами состоялась по инициативе Кирилла. Он добавил, что обсудил сирийские атаки со всеми патриархами Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия выступили за новый формат переговоров по ситуации в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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