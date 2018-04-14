Минобороны сообщило о перехвате всех выпущенных по аэродрому Думейр ракет

Минобороны России сообщило, что системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам, РИА «Новости».

При этом, по данным ведомства, атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отражена.

«Значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете. Силы ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр», — говорится в заявлении Минобороны России.

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Ранее сообщалось, что Сирия отражала удары советскими средствами ПВО 30-летней давности.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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