Опубликовано видео выхода авианосца «Гарри Трумэн» из порта на Ближний Восток

Телеканал WTKR опубликовал видеозапись выхода авианосца ВМС США USS Harry S. Truman из порта Норфолк в штате Виргиния.

Ранее сообщалось, что американская ударная группа ВМС, возглавляемая авианосцем »Гарри Трумэн», выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния с целью дальнейшего размещения в Европе и на Ближнем Востоке. В состав ударной группы также входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». Ожидается, что позднее к ним присоединятся эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс», а также фрегат ВМС Германии «Гессен».

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На данный момент цели и задачи похода ВМС не сообщаются. Информация о выходе авиационной группы появилась после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности принять «ответные меры» на предполагаемую химическую атаку в Сирии.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.