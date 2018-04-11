Пентагон прокомментировал слова Трампа об ударе по Сирии
Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что ведомство не будет комментировать потенциальные будущие военные операции в Сирии, после слов президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по САР. Об этом сообщает Reuters.
«Департамент не комментирует возможные будущие военные действия. Вам стоит спросить у Белого дома», — сказал Пахон.
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Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетным ударам в Сирии «умными» ракетами. По мнению Захаровой, умные ракеты должны лететь в сторону террористов.