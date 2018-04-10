Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть «много военных вариантов» ответа на химическую атаку в сирийской Думе, передает РИА «Новости».

«У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», — сказал Трамп.

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Также президент отметил, что у страны есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за химическую атаку в Сирии.

Ранее сообщалось, что США пообещали ответить на применение химического оружия в Сирии. Также ранее стало известно, что российский Центр по примирению не нашел следов применения химоружия в сирийском городе Дума.