Генсек НАТО заявил о необходимости усиления ядерного сдерживания России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время посещения штаба Стратегического командования ВС США, что в ответ на модернизацию Россией своего ядерного оружия блок должен усилить ядерное сдерживание.

«После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным», — заметил Столтенберг.

Реклама

Председатель штаба Джон Хайтен подчеркнул, что это первый за 54 года визит главы НАТО в организацию.

«Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников», — сказал Столтенберг.

Ранее экс-глава международно-договорного управления российского Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в интервью американскому журналу рассказал, к чему может привести конфликт между Россией и США.