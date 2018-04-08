Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии

Министерство иностранных дел Великобритании настаивает на срочном выяснении обстоятельств в сирийском городе Дума, где, предположительно, произошла газовая атака, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя британского МИДа.

Ранее СМИ сообщили, что при газовой атаке в Восточной Гуте погибли как минимум 70 человек.

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«Нужно срочное расследование, международное сообщество должно дать свой ответ. Мы призываем режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников, Россию и Иран, остановить насилие против мирных граждан», — сказал представитель.

Также ранее сообщалось, что США призвали Россию помочь предотвратить новые химатаки в Сирии. Российские военные газовую атаку в Восточной Гуте опровергли.