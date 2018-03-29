В Британии вспомнили об опасной «Мертвой руке» России

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр предупредил, что российская система управления ядерными ударам «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», продолжает совершенствоваться. Об этом пишет The Daily Star.

По словам Блэра, вопреки «ужасающему концепту» комплекса, «Периметр» является способом предотвращения ядерной войны.

Реклама

«Существование «Мертвой руки» означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие», — сообщает издание.

Блэр также отметил, что если «Периметр» окажется уязвимым для кибератак, то он будет представлять угрозу для мировой безопасности.

Ранее в Пентагоне заявили о беззащитности США перед российским гиперзвуковым оружием.