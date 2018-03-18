В состав ВМФ России поступят 40 морских роботов

Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что в ближайшие три года в состав Военно-морского флота поступят 40 морских роботов, передает РИА «Новости».

«Мы планируем за три ближайшие года получить 40 роботизированных комплексов, которые будут без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи подводным лодкам», — сказал Королев.

Ранее Владимир Королев заявил, что три атомные подлодки четвертого поколения «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» были приняты в состав ВМФ и выполняют боевые задачи.