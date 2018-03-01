США обвинили Россию в нарушении международных договоров

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие типы вооружений, передает Reuters.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — сказала Науэрт.

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По ее словам, разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор о РСМД.

Ранее Хизер Науэрт прокомментировала выступление президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил новейшее российское вооружение.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новые типы вооружения.