Путин поручил ввести гумпаузу в Восточной Гуте

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что глава государства Владимир Путин поручил ввести гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте с 27 февраля, передает «Интерфакс».

«Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН N2401. По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9.00 до 14.00 ежедневно вводится гуманитарная пауза», — сказал Шойгу в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны.

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Он отметил, что для выхода мирных жителей будет организован гуманитарный коридор, координаты которого сообщат в ближайшее время.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перемирие в Сирии не распространяется на борьбу с террористами.