Источник: Су-57 могут пройти боевые испытания в Сирии

Вооружение истребителя пятого поколения Су-57 может быть испытано в ходе операции в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Уже проведены полигонные пуски, поэтому возможно и применение в Сирии», — сказал источник.

Он отметил, что Су-57 не следует рассматривать как усиление группировки ВКС России в Сирии.

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«Многие образцы нашего вооружения прошли апробацию в Сирии, туда были отправлены и Су-57. Это возможность испытать новый истребитель в других климатических условиях, на пылестойкость и так далее», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что Пентагон не увидел угрозы в переброске российских Су-57 в Сирию.