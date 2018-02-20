Депутат: Россия должна выразить США протест из-за наращивания ВС в Черном море

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна выразить протест в связи с наращиванием военно-морских сил США в Черном море, передает РИА «Новости».

«Нахождение военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире. Я думаю, что мы должны выразить свой явный протест», — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что в Совфеде назвали «ложью» заявление США о наращивании военных сил России в Черном море.