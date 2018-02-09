В Сирии смыло построенный российскими военными мост

Наведенный российскими военными мост через Евфрат был разрушен из-за повышения уровня воды в реке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальную газету Минобороны «Красная звезда».

Российские специалисты возвели мост в октябре 2017 года. еЕго предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег Евфрата. 6 января 2018 года уровень воды в реке и скорость течения резко поднялись, в результате чего мост разрушился.

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«Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возглавляемая США коалиция находится в Сирии незаконно.