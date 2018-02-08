СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных

Возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» ликвидировала более 100 сирийских военнослужащих в результате удара, ставшего ответом на нападение на штаб Сирийских демократических сил, передает Reuters.

«Сирийские правительственные войска включали в себя приблизительно 500 человек в виде большой, пешей группы, которая поддерживалась артиллерией, танкам, множественными ракетными пусковыми системами и минометами», — сообщил источник в американском руководстве.

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Ранее сообщалось, что коалиция США открыла огонь по просирийским войскам.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.