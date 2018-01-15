Минобороны подтвердило сопровождение Ту-160 иностранными истребителями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, передает РИА «Новости».

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31», — сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 13 часов. В ведомстве также подтвердили, что на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.