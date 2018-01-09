Минобороны прокомментировало заявления Пентагона по беспилотникам для атаки на Хмеймим

Минобороны России прокомментировало заявление Пентагона о том, что технологии, использованные для атаки беспилотников террористов на российские военные объекты в Сирии, «легко доступны на открытом рынке», сообщает РИА «Новости».

В заявлении Минобороны указывается, что о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось «ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях».

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«Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что «всего этого у террористов до недавнего времени не было».

Заявление представителя Пентагона «вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», рассказали в ведомстве.

«Более того, это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более 4-х часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США «Посейдон», — добавили в Минобороны.

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии «легко доступны» на открытом рынке.