Источник: армия САР прорвала окружение базы под Дамаском
Сирийские правительственные войска разблокировали окруженную военную базу в городе Хараста неподалеку от Дамаска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», — сказал он.
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По словам источника, правительственная армия также захватила мельницы рядом с базой.
Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад сменил министра обороны страны.