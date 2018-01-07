СМИ: российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Российские военные в Сирии сорвали атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Отмечается, что дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в регионе.
Дроны, запущенные со стороны Латакии, были сбиты с территории авиабазы.
Реклама
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны России сообщило, что двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома «Хмеймим» в Сирии 31 декабря.