Иран обратился к соседним странам с просьбой о помощи в борьбе с США

Иран попросил страны Персидского залива указать на убежища военных США и Израиля
Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army/AP

Иран обратился к странам Персидского залива с просьбой указать на местоположение убежищ на их территории, в которых укрываются военнослужащие США и Израиля. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил (ВС) Абольфазль Шекарчи, передает DefaPress.

«Я прошу мусульманский народ и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил (сил США и Израиля. — «Газета.Ru»), чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», — сказал он.

По словам представителя армии, Иран отомстит США и Израилю за мирных жителей и удары по жилым зданиям в городах Исламской Республики.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о проведении самой мощной с начала вооруженного конфликта атаки по объектам США и Израиля. Там отметили, что операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет «Хоррамшахр».

Кроме того, по данным КСИР, была поражена спутниковая станция вблизи Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

Ранее стало известно об изменении тактики Ирана в конфликте с США.

 
