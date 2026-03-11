В Кремле заявили о готовности РФ помочь в восстановлении мира на Ближнем Востоке

Песков: Россия готова внести вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке

В Кремле заявили о стремлении России помочь в восстановлении стабильности и мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом требования, которые якобы предъявил США Иран.

«Как говорил Путин — Россия готова внести вклад для восстановления мира и стабильности в регионе», — заявил он.

Однако отметил, что вопрос о требованиях Ирана к США не обсуждался в ходе телефонного разговора, добавив, что в сегодняшнем мире «трудно говорить о степени достоверности информации».

До этого Песков заявил, что на данный момент встреча Путина с Пезешкианом вряд ли возможна.

10 марта российский и иранский лидеры провели телефонный разговор. Пезешкиан поблагодарил главу РФ за позицию в поддержку Исламской Республики на фоне военной кампании США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

