В Госдуме назвали достойный ответ ВСУ на атаку по Брянску

Депутат Колесник: центры принятия решений ВСУ станут целью после атаки на Брянск
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Достойным ответом на атаку ВСУ по Брянску может стать удар по украинским центрам принятия решений. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Москва точно не оставит атаку ВСУ по Брянску без ответа, но то, каким он будет, решает только наше руководство. Однако мне кажется, что лучшим вариантом могут стать удары по центрам принятия решений противника или полное разрушение налаженных цепочек поставок вооружения. Я уверен, что у российской разведки есть все необходимые данные для подобных ударов», — сказал депутат.

По его мнению, пришло время наносить превентивные удары, а не «отвечать на провокации Киева».

«Хватит российской стороне отвечать, нам пора задавать вопросы и наносить превентивные удары. Конечно, российское руководство пытается всеми доступными способами действовать в соответствии с правилами ведения войны, вести себя корректно. Однако в Киеве этого не ценят», — заключил Колесник.

Во вторник, 10 марта, по Брянску был нанесен ракетный удар при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям», — написал глава региона.

Позже он уточнил, что в результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены.

Ранее Песков прокомментировал обстрел украинскими военными Брянска.

 
