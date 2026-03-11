Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Фон дер Ляйен пожаловалась на резко подорожавшие энергоресурсы для Европы

ЕК: Европа заплатила на €3 млрд больше за энергоресурсы из-за конфликта в Иране
Shutterstock

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал увеличение цен на энергоносители, в течение первых десяти дней операции Израиля и Соединенных Штатов против Ирана Европа заплатила на €3 млрд больше. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция велась на сайте ЕК.

«Пока мы импортируем значительную долю ископаемого топлива из нестабильных регионов, мы остаемся уязвимыми и зависимыми. С начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%. Если пересчитать это в евро, то десять дней войны уже обошлись налогоплательщикам Европы в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива», — сказала она.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!