Фон дер Ляйен пожаловалась на резко подорожавшие энергоресурсы для Европы

ЕК: Европа заплатила на €3 млрд больше за энергоресурсы из-за конфликта в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал увеличение цен на энергоносители, в течение первых десяти дней операции Израиля и Соединенных Штатов против Ирана Европа заплатила на €3 млрд больше. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция велась на сайте ЕК.

«Пока мы импортируем значительную долю ископаемого топлива из нестабильных регионов, мы остаемся уязвимыми и зависимыми. С начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%. Если пересчитать это в евро, то десять дней войны уже обошлись налогоплательщикам Европы в дополнительные €3 млрд на импорт ископаемого топлива», — сказала она.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

