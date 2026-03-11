Россиянин вымогал миллион у друга детства, угрожая компроматом

В Амурской области суд приговорил 30-летнего жителя Райчихинска к четырем годам колонии строгого режима за вымогательство миллиона рублей у друга детства, мужчина угрожал приятелю насилием и распространением компромата. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

В октябре 2025 года подсудимый через мессенджер начал отправлять знакомому голосовые и текстовые сообщения с требованием передать ему 1 млн рублей. Он угрожал применением насилия и распространением сведений, порочащих потерпевшего и его близких.

Друг воспринял угрозы реально и обратился в полицию. В суде вымогатель вину признал лишь частично, заявив, что не требовал денег, а резкие высказывания объяснил привычной манерой общения. Суд с этой версией не согласился и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Югре мужчина вымогал полмиллиона рублей у знакомого, задолжавшего ему 50 тыс. рублей. Всерьез испугавшись за свою жизнь и здоровье, мужчина передал вымогателю около 300 тыс. Позже злоумышленника, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений, задержали.

