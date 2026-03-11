Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин вымогал миллион у друга детства, угрожая компроматом

В Амурской области мужчина вымогал у приятеля миллион рублей, угрожая насилием
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Амурской области суд приговорил 30-летнего жителя Райчихинска к четырем годам колонии строгого режима за вымогательство миллиона рублей у друга детства, мужчина угрожал приятелю насилием и распространением компромата. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

В октябре 2025 года подсудимый через мессенджер начал отправлять знакомому голосовые и текстовые сообщения с требованием передать ему 1 млн рублей. Он угрожал применением насилия и распространением сведений, порочащих потерпевшего и его близких.

Друг воспринял угрозы реально и обратился в полицию. В суде вымогатель вину признал лишь частично, заявив, что не требовал денег, а резкие высказывания объяснил привычной манерой общения. Суд с этой версией не согласился и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Югре мужчина вымогал полмиллиона рублей у знакомого, задолжавшего ему 50 тыс. рублей. Всерьез испугавшись за свою жизнь и здоровье, мужчина передал вымогателю около 300 тыс. Позже злоумышленника, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений, задержали.

Ранее трое приятелей узнали о накоплениях в криптовалюте у россиянина и попытались его ограбить.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!