В Кремле назвали возможное место проведения дальнейших переговоров по Украине

Переговоры по украинскому урегулированию, которые шли в Абу-Даби, будут продолжены. Все стороны переговорного процесса по конфликту на Украине позитивно относятся к выбору Стамбула как площадки для проведения встречи. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, опция Стамбула существует — все стороны (переговоров — прим.ред.) весьма позитивно к ней относятся. Пока точной конкретики (по дате и месту проведения переговоров --прим.ред.) по следующему раунду нет «, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о заявлении спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа о том, что следующая трехсторонняя встреча по Украине состоится на следующей неделе.

Песков добавил, что как только появится точная информация по этому вопросу, то Кремль об этом проинформирует.

Накануне Уиткофф в интервью телеканалу CNBC заявил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, вероятно, состоятся на следующей неделе.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский называл требование «чушью».

Ранее Зеленский высказался о новом раунде переговоров по Украине.