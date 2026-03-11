Песков: запуск ракет по Брянску был невозможен без британских специалистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным, что запуск ракет Storm Shadow по Брянской области был невозможен без британских специалистов.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные действия украинской стороны подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции (СВО).

10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что украинские формирования нанесли удар по Брянску, использовав не менее восьми ракет.

Ранее в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску.