В Кремле раскрыли, кто должен решать проблемы бизнеса из-за ограничения связи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что может только повторить, что отключение связи в Москве и других крупных городах связано с обеспечением безопасности.

«Думаю, что здесь у граждан не может быть сомнений, что главное — это безопасность. Другое дело — те проблемы, которые фиксируются для бизнеса. [Это] должно стать темой для разговоров наших ведомств, чтобы найти способ минимизации потерь», — отметил Песков.

Накануне представитель Кремля также во время брифинга упоминал, что отключения мобильной связи в Москве и других крупных городах страны связаны с необходимостью обеспечения безопасности.

С 5 марта жители Москвы жалуются на неработающую мобильную связь и интернет. Особенно сложная ситуация сложилась в Южном административном округе и в центре Москвы.

Msk1 пишет, что проблемы продолжаются. В частности, связи нет на участке метро Рижская — Проспект Мира.

Кроме того, перебои с доступом к мобильному интернету фиксируются в Санкт-Петербурге.

