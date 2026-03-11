Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле раскрыли, кто должен решать проблемы бизнеса из-за ограничения связи

Песков: интернет отключают в крупных городах ради обеспечения безопасности
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что может только повторить, что отключение связи в Москве и других крупных городах связано с обеспечением безопасности.

«Думаю, что здесь у граждан не может быть сомнений, что главное — это безопасность. Другое дело — те проблемы, которые фиксируются для бизнеса. [Это] должно стать темой для разговоров наших ведомств, чтобы найти способ минимизации потерь», — отметил Песков.

Накануне представитель Кремля также во время брифинга упоминал, что отключения мобильной связи в Москве и других крупных городах страны связаны с необходимостью обеспечения безопасности.

С 5 марта жители Москвы жалуются на неработающую мобильную связь и интернет. Особенно сложная ситуация сложилась в Южном административном округе и в центре Москвы.

Msk1 пишет, что проблемы продолжаются. В частности, связи нет на участке метро Рижская — Проспект Мира.

Кроме того, перебои с доступом к мобильному интернету фиксируются в Санкт-Петербурге.

Ранее эксперты объяснили, как будет работать в России автономный интернет.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!