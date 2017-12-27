Глава Генштаба раскрыл детали переброски российских войск в Сирию в 2015 году

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что переброска российских войск в Сирию осенью 2015 года заняла месяц и проходила скрытно.

«Перегруппировка осуществлялась максимально скрытно, без привлечения особого внимания. На аэродроме Хмеймим было сосредоточено 50 единиц авиационной техники… Где-то до месяца все это заняло», — рассказал Герасимов в интервью kp.ru.

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По его словам, больше времени потребовала обеспечивающая составляющая.

«Пришлось создавать инфраструктуру, систему всестороннего обеспечения, включая материально-техническое», — добавил Герасимов.

Он отметил, что эта операция тщательно планировалась, были учтены все вопросы и определены необходимые силы и средства.

В начале декабря Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.