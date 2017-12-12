Минобороны рассказало о первых вернувшихся из Сирии военных

Батальон военной полиции Южного военного округа прибыл из Сирии в Махачкалу, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Личный состав батальона с мая 2017 года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые военные уже начали возвращаться из Сирии.

11 декабря при посещении авиабазы Хмеймим президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российского военного контингента из Сирии.