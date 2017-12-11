Путин: Россия согласовала с Турцией военный кредит

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что кредитное соглашение с Анкарой для военно-технического сотрудничества с Москвой согласовано и готово к подписанию, передает РИА «Новости».

«В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, я хочу подтвердить, надеюсь, будет подписано в самые ближайшие дни», — сказал Путин.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России.