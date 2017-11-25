СМИ: ВСУ взяли под контроль два села в нейтральной зоне Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль два села в нейтральной зоне Донбасса недалеко от Горловки, сообщают украинские СМИ.

«Отдельные подразделения ВСУ на луганском направлении «улучшили тактическое положение» и контролируют поселки Гладосово и Травневое на севере от Горловки», — говорится в публикации.

Реклама

Отмечается, что украинские военные привезли в села гуманитарную помощь, медики оказывают помощь местным жителям. Решается вопрос о восстановлении электричества.

Накануне президент Украины Петр Порошенко в рамках саммита «Восточного партнерства» обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель «опасное развитие ситуации» в Донбассе.