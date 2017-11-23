Источник назвал причину крушения вертолета Ми-8 на Шпицбергене

Российский вертолет Ми-8 разбился у побережья Шпицбергена из-за технической неисправности, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Установлено, что на борту произошел отказ одной из систем управления воздушным судном, что является первичной причиной аварии», — сказал источник.

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Кроме того, из-за погодных условий экипаж вынужден был двигаться на малой высоте над поверхностью воды.

«Экипаж двигался на малой высоте. Шансов своевременно отреагировать на возникший отказ у него, скорее всего, не было, однако действия экипажа были продиктованы сложными метеоусловиями, претензий к ним пока нет. Расследование продолжается», — добавил он.

10 ноября было объявлено, что поисковая операция на месте падения вертолета на Шпицбергене завершена.